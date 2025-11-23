Musiker zeigen großes Herz für Familie in Not

Waschechte Musiklegenden aus dem Wienerwald sorgen bald wieder für ganz große Gefühle! Die Gablitzer Kultband OMX lädt am 6. Dezember zur großen 80er-Benefizparty ins Fuhrwerkerhaus in Eichgraben, Bezirk St. Pölten. Die Musiker, einst als „Minimax“ unterwegs und inzwischen mit zwei jungen „Fachkräften“ verstärkt, bringen ein buntes Programm von Austropop bis ABBA auf die Bühne – und das für den guten Zweck: Die Einnahmen kommen Familien in Not zugute. „Uns geht es nicht um die eigene Gage, wir spielen nur noch aus Liebe zu Musik und Mensch“, sagt Bandleader Christoph Földi zur „Krone“.