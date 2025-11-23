Musiker zeigen großes Herz für Familie in Not

Ein meisterliches Spendenkonzert für eine Familie in Not sorgt fürgroßen Zulauf.
Waschechte Musiklegenden aus dem Wienerwald sorgen bald wieder für ganz große Gefühle! Die Gablitzer Kultband OMX lädt am 6. Dezember zur großen 80er-Benefizparty ins Fuhrwerkerhaus in Eichgraben, Bezirk St. Pölten. Die Musiker, einst als „Minimax“ unterwegs und inzwischen mit zwei jungen „Fachkräften“ verstärkt, bringen ein buntes Programm von Austropop bis ABBA auf die Bühne – und das für den guten Zweck: Die Einnahmen kommen Familien in Not zugute. „Uns geht es nicht um die eigene Gage, wir spielen nur noch aus Liebe zu Musik und Mensch“, sagt Bandleader Christoph Földi zur „Krone“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.