Warum es im Neunkirchner Rathaus turbulent bleibt

Karten neu mischen?

Und auch die SPÖ will der ÖVP die Führungsrolle streitig machen. Die Sozialdemokraten werden bei der Bürgermeisterwahl Stadtrat Günther Kautz als Gegenkandidat ins Rennen schicken. Wenn aber auch sie zu dem Schluss kommen, es wäre besser, die Karten im Rathaus komplett neu zu mischen und geschlossen zurücktreten, könnten weitere Oppositionsvertreter diesem Beispiel folgen – etwa die verbliebenen Freiheitlichen. Und dann stehen in Neunkirchen vorgezogene Neuwahlen an.