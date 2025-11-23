„Schöne Pisten und Berge haben die anderen auch“

Mit dem Tourismus kam der Wohlstand – das sollten wir nie vergessen. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt – Stichwort Verkehr. Das müssen wir noch besser in den Griff bekommen. Vielleicht indem wir die öffentlichen Anbindungen verbessern – und damit meine ich nicht den öffentlichen Verkehr in Tirol. In Zeiten wie diesen müsste es doch möglich sein, die Gäste von ihrer Haustüre daheim in Düsseldorf oder Birmingham abzuholen und sie bequem zu ihrer Unterkunft zu bringen. Mit dem Flieger, mit dem Zug und die letzten Meter mit Bus oder Auto. Eine Aufgabe, die prädestiniert für die Lebensraumholding wäre – eine Einrichtung, bei der sich eh viele fragen, was sie eigentlich macht!