A2: Lkw beim Überholen in Leitschiene gekracht

Bei winterlichen Bedingungen ist Freitagfrüh ein Lkw im Packabschnitt auf der Südautobahn verunglückt. Verletzt wurde niemand, allerdings musste die A2 gesperrt werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr kurz vor dem Mitterbergtunnel bei Modriach Richtung Wien. Laut Asfinag hatte der Lenker eines 40-Tonners einen anderen Lkw überholt, in einer Rechtskurve kam das Gefährt ins Schlingern. Zunächst prallte es gegen die rechte, danach gegen die linke Leitschiene.
Der Lenker blieb unverletzt, die Folgen für den Verkehr waren dennoch gravierend: Bis 10 Uhr blieb die Richtungsfahrbahn Wien gesperrt, seither fließt der Verkehr mit Einschränkungen, da die Reparatur der Leitschienen noch einige Zeit erfordert.
