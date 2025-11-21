A2: Lkw beim Überholen in Leitschiene gekracht

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr kurz vor dem Mitterbergtunnel bei Modriach Richtung Wien. Laut Asfinag hatte der Lenker eines 40-Tonners einen anderen Lkw überholt, in einer Rechtskurve kam das Gefährt ins Schlingern. Zunächst prallte es gegen die rechte, danach gegen die linke Leitschiene.