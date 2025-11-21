Traumhafte Bilder und ihre „G’schichtln“ dazu

Nachfolgebuch zeigt Details der Jahreszeiten Frühling und Sommer

In seinem neuen Buch mit dem Titel „Der Schneeberg im Wandel der Jahreszeiten“ beschreibt Tisch auf 274 Seiten und mit 800 Bildern, was im Frühling und im Sommer Besonderes am Berg passiert. „Die Arbeit der Schneefräsen und der Viehhalter, der Auftrieb der Kühe oder das Erblühen der ersten Frühlingspflanzen“, nennt Tisch nur einige Themen. Wenig überraschend wird bald auch ein Nachfolgeband erscheinen. Thema: Herbst und Winter.