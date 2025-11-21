Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der Schneeberg ruft

Traumhafte Bilder und ihre „G’schichtln“ dazu

Niederösterreich
21.11.2025 13:00
Sein Hund ist ihm der liebste Begleiter, wenn er oft frühmorgens oder spätabends die Ruhe auf ...
Sein Hund ist ihm der liebste Begleiter, wenn er oft frühmorgens oder spätabends die Ruhe auf seinem Hausberg genießt.(Bild: Krone KREATIV/Karl Tisch)

Keiner kennt den Schneeberg so gut wie der Schneebergdörfler Karl Tisch. Jetzt ist bereits sein zweites Buch mit dem Titel „Der Schneeberg im Wandel der Jahreszeiten“ erschienen.

0 Kommentare

Keiner kennt den Schneeberg so gut wie der gebürtige Schneebergdörfler Karl Tisch. Am Fuße des höchsten Berges Niederösterreichs aufgewachsen, „war ich schon oben, bevor ich kaum gehen konnte“, lacht der „Schneebergkoarl“, wie ihn seine Freunde alle nennen.

Seine wechselnden Dienste als ÖBB-Verschublokführer machen es ihm möglich, fast täglich ein Zeitfenster zu finden, um sich um seinen Berg zu kümmern. Und auch seine Tätigkeit beim Lawinenwarndienst führt ihn vor allem in der kalten Jahreszeit täglich zweimal auf sein Paradies. 

+3
Fotos

Nachfolgebuch zeigt Details der Jahreszeiten Frühling und Sommer
In seinem neuen Buch mit dem Titel „Der Schneeberg im Wandel der Jahreszeiten“ beschreibt Tisch auf 274 Seiten und mit 800 Bildern, was im Frühling und im Sommer Besonderes am Berg passiert. „Die Arbeit der Schneefräsen und der Viehhalter, der Auftrieb der Kühe oder das Erblühen der ersten Frühlingspflanzen“, nennt Tisch nur einige Themen. Wenig überraschend wird bald auch ein Nachfolgeband erscheinen. Thema: Herbst und Winter.

Wunderbare Bilder einer traumhaften Bergwelt
Aber nicht nur die Texte, vor allem die Fotos in seinen Büchern spiegeln die Mächtigkeit und Schönheit des Schneebergs grandios wider. „Man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein“, erklärt er das Geheimnis seiner Bilder. Sein Lieblingsmotiv: „Das Gipfelkreuz, wenn es mit Eis und Schnee bedeckt ist“. Seine Lieblingszeit am Berg: „Sonnenaufgänge, die ich alleine mit meinem Hund genießen kann“.

Für alle Interessierten: Am 4. Dezember um 19.30 Uhr findet im Stadtkino Ternitz eine weitere Multimediashow anlässlich seines neuen Buches statt. Karten dafür gibt es bei Hansi‘s Red-Zac-Shop in Puchberg und auf der Stadtgemeinde Ternitz. 

https://www.ternitz.gv.at/

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.532 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
152.638 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
120.865 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
662 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf