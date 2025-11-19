Nach holprigen Jahren: Bio bei Steirern wieder in

Gleich 105 Landwirte sind allein im Vorjahr von der Bio-Landkarte verschwunden (durch Wechseln des Metiers, Hofaufgabe etc.), und in diesem Ausmaß kann in den nächsten Jahren auch nicht mit Neueinsteigern aufgeholt werden. 40 kamen im gleichen Zeitrahmen dazu, macht 4025 Betriebe. Nach einem Hoch zu Coronazeiten, aber einigen holprigen Jahren danach zieht die Nachfrage nach Bio-Produkten mittlerweile wieder spürbar an: „Beim Rindfleisch übersteigt sie sogar das Angebot“, sagt Andreas Steinegger, selbst Biobauer und Chef der Landwirtschaftskammer. „Bei Milch, Gemüse, Eiern und Mehl sehen wir das größte Plus, insgesamt gibt es eines von 8,4 Prozent.“