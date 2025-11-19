Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heuer Plus von 8,4 %

Nach holprigen Jahren: Bio bei Steirern wieder in

Steiermark
19.11.2025 16:18
Die Familie Krautgartner fährt mit glücklichen Bio-Puten auf Erfolgskurs
Die Familie Krautgartner fährt mit glücklichen Bio-Puten auf Erfolgskurs(Bild: Bernschütz)

Schatten, aber noch mehr Licht für die steirische Bio-Branche: Nachdem 105 Landwirte im Vorjahr das Handtuch werfen mussten, zieht die Nachfrage bei den Kunden jetzt wieder merklich an.

0 Kommentare

Gleich 105 Landwirte sind allein im Vorjahr von der Bio-Landkarte verschwunden (durch Wechseln des Metiers, Hofaufgabe etc.), und in diesem Ausmaß kann in den nächsten Jahren auch nicht mit Neueinsteigern aufgeholt werden. 40 kamen im gleichen Zeitrahmen dazu, macht 4025 Betriebe. Nach einem Hoch zu Coronazeiten, aber einigen holprigen Jahren danach zieht die Nachfrage nach Bio-Produkten mittlerweile wieder spürbar an: „Beim Rindfleisch übersteigt sie sogar das Angebot“, sagt Andreas Steinegger, selbst Biobauer und Chef der Landwirtschaftskammer. „Bei Milch, Gemüse, Eiern und Mehl sehen wir das größte Plus, insgesamt gibt es eines von 8,4 Prozent.“

Immer mehr Junge setzen auf Bio-Produktion

Was Nachbarländer neidisch werden lässt: die, wie Bio-Boss Thomas Gschier weiß, enorme Identifikation der Einheimischen mit regionalen Produkten, während anderswo nur nach Preis gekauft wird. Und dass auch Junge die „Chance Bio“ erkennen – mit 28 Prozent  der Hofbetreiber unter 40 Jahren gibt es bei uns die jüngsten weit und breit.

Andreas Steinegger, Bio-Sepp Renner, Peter Draxler, Simone Schmiedtbauer, Thomas Gschier, ...
Andreas Steinegger, Bio-Sepp Renner, Peter Draxler, Simone Schmiedtbauer, Thomas Gschier, Theresa Krautgartner (v. li.)(Bild: Christa Blümel)

Die Krautgartners aus der Oststeiermark etwa haben das Potenzial gesunder, glücklicher Bioputen erkannt, bieten jetzt bereits die gesamte Wertschöpfungskette bis zur Veredelung an.

Zitat Icon

Das Interesse vieler Junger an Landwirtschaft ist auch unseren Fachschulen geschuldet. Mit Praxis und Theorie – das würde ich mir für den gesamten Schulbereich wünschen.

Simone Schmiedtbauer, Agrarlandesrätin

Und, Geheimtipp: Peter Draxlers sensationeller Tofu (hoftofu.at), speziell der geräucherte.. . .

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer bekommt da jedenfalls „Gusto auf mehr“ und begrüßt die Entwicklung – ist aber auch im Kampfmodus: Denn die EU macht künftig für mehrere Bereiche ein gemeinsames Budget, dann kommen zur Landwirtschaft auch Tourismus oder Migration. „Da werden wir nicht an erster Stelle stehen, fürchte ich“, sagt Schmiedtbauer. Die Verhandlungen dazu dauern an.

Porträt von Christa Blümel
Christa Blümel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
221.450 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
213.020 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
173.337 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
764 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf