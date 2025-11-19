Bande nach Raubüberfällen in Graz überführt

In der Nacht von 28. auf 29. Mai 2025 ereigneten sich im Grazer Stadtpark im Bereich des Jerusalemplatzes drei Raubüberfälle. Insgesamt sieben Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurden überfallen. Die Täter forderten Bargeld, bedrohten die Opfer, schlugen und traten sie. Zum Teil wurden die jungen Männer leicht verletzt. Insgesamt konnten die vorerst unbekannten Täter einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag erbeuten.