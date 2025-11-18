Auto überschlug sich auf nasser Fahrbahn

In Kumberg überschlug sich am Montag eine 20-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Auto. Sie dürfte auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren haben.
Gegen 12.30 Uhr war die 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz auf der Maierhöfenstraße in Kumberg unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn dürfte sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben, so die Polizei.
Der Pkw geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Beim Aufprall an einer steilen Böschung überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich am Dach zum Liegen.
Die junge Lenkerin konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Sie rief auch selbst die Einsatzkräfte zur Hilfe und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH-Uniklinikum Graz gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.