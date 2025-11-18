Vorteilswelt
Lenkerin (20) verletzt

Auto überschlug sich auf nasser Fahrbahn

Steiermark
18.11.2025 10:23
Eine 20-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.
Eine 20-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.(Bild: Feuerwehr Kumberg)

In Kumberg überschlug sich am Montag eine 20-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Auto. Sie dürfte auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren haben.

Gegen 12.30 Uhr war die 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz auf der Maierhöfenstraße in Kumberg unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn dürfte sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben, so die Polizei. 

Der Pkw geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Beim Aufprall an einer steilen Böschung überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich am Dach zum Liegen.

Die junge Lenkerin konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Sie rief auch selbst die Einsatzkräfte zur Hilfe und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH-Uniklinikum Graz gebracht. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

krone.tv

