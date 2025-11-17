Kontrolle verloren: Frau überschlug sich mit Auto

In Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) hatte am Montag eine junge Frau Glück im Unglück. Die 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz dürfte auf der regennassen Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Der Pkw geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn auf. Beim Aufprall an einer steilen Böschung überschlug sich das Auto und kam schließlich am Dach zum Liegen.