Kontrolle verloren: Frau überschlug sich mit Auto

Montagmittag überschlug sich der Pkw einer 20-Jährigen in Kumberg (Steiermark). Sie dürfte auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren haben und ins Schleudern geraten sein.
In Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) hatte am Montag eine junge Frau Glück im Unglück. Die 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz dürfte auf der regennassen Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Der Pkw geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn auf. Beim Aufprall an einer steilen Böschung überschlug sich das Auto und kam schließlich am Dach zum Liegen.
Die 20-Jährige konnte sich aber selbst aus dem Pkw befreien und einen Notruf absetzen. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden.
