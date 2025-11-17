Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Montagvormittag dürfte ein Pkw-Lenker in Graz einen Fußgänger am Schutzweg übersehen haben und kollidierte mit diesem. Der Mann wurde schwer verletzt.
Gegen 10.25 Uhr am Montagvormittag wollte ein 79-jähriger Grazer mit seinem Pkw an der Kreuzung Brauquartier/Triester Straße in Graz-Puntigam in Richtung Innenstadt in die Triester Straße einbiegen. Dabei dürfte er einen 30-jährigen Grazer, der gemeinsam mit seinem Hund die Triester Straße auf einem Schutzweg überquerte, übersehen haben.
Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus
Das Auto erfasste den Fußgänger, der durch den Aufprall in die Luft geschleudert wurde und in weiterer Folge auf der Fahrbahn zu liegen kam. Der 30-Jährige wurde vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen in das UKH-Graz gebracht. Sein Hund wurde am Unfallort von einem Bekannten abgeholt. Alkoholtests mit beiden beteiligten Männern verliefen negativ.
