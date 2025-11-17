Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Das Auto erfasste den Fußgänger, der durch den Aufprall in die Luft geschleudert wurde und in weiterer Folge auf der Fahrbahn zu liegen kam. Der 30-Jährige wurde vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen in das UKH-Graz gebracht. Sein Hund wurde am Unfallort von einem Bekannten abgeholt. Alkoholtests mit beiden beteiligten Männern verliefen negativ.