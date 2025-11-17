Alko-Raser (56) ist nach wilder Fahrt Schein los

Massiv zu schnell und zudem noch alkoholisiert war ein 56-jähriger Slowake mit seinem Pkw auf der Drautalstraße in Sillian in Osttirol unterwegs. Er ist nun seinen Schein los.
Der Mann war am Montagvormittag auf der Drautalstraße im Ortsgebiet von Sillian unterwegs. Dort wurde er bei Geschwindigkeitsmessungen mit stolzen 99 km/h erwischt. Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 50.
Der Lenker wurde daraufhin umgehend angehalten. Die Polizeibeamten stellten beim 56-Jährigen deutliche Symptome auf eine Alkoholisierung fest. Ein Alkomattest bestätigte dies: Dieser wies eine erhebliche Alkoholisierung auf.
Ihm wurde die Weiterfahrt freilich untersagt. Seinen Führerschein ist er vorläufig los. Er wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.