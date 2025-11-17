Vorteilswelt
Viel zu schnell

Alko-Raser (56) ist nach wilder Fahrt Schein los

Tirol
17.11.2025 18:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Massiv zu schnell und zudem noch alkoholisiert war ein 56-jähriger Slowake mit seinem Pkw auf der Drautalstraße in Sillian in Osttirol unterwegs. Er ist nun seinen Schein los.

Der Mann war am Montagvormittag auf der Drautalstraße im Ortsgebiet von Sillian unterwegs. Dort wurde er bei Geschwindigkeitsmessungen mit stolzen 99 km/h erwischt. Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 50.

Der Lenker wurde daraufhin umgehend angehalten. Die Polizeibeamten stellten beim 56-Jährigen deutliche Symptome auf eine Alkoholisierung fest. Ein Alkomattest bestätigte dies: Dieser wies eine erhebliche Alkoholisierung auf.

Ihm wurde die Weiterfahrt freilich untersagt. Seinen Führerschein ist er vorläufig los. Er wird angezeigt.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
