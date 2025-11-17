Alko-Lenker ohne Licht wollte Polizei davonrasen

Sonntagnacht wollte die Polizei in Voitsberg ein Auto anhalten, das ohne Abblendlicht unterwegs war. Doch der Lenker stieg aufs Gas und raste davon. Wie sich herausstellen sollte, aus Angst um seinen Führerschein, denn der 40-jährige Ungar war schwer alkoholisiert.
Sonntagnacht gegen 22:30 Uhr wurde eine Polizeistreife im weststeirischen Voitsberg auf einen ungarischen Pkw aufmerksam, der ohne Abblendlicht unterwegs war. Als die Beamten den Lenker anhalten wollten, gab dieser Gas und raste davon.
Flucht zu Fuß fortgesetzt
Dabei war der Mann im Ortsgebiet mit bis zu 130 km/h unterwegs und brach zahlreiche Verkehrsregeln. Dann parkte der Lenker, ein 40-jähriger Ungar, sein Auto hinter einem Lokal und flüchtete zu Fuß weiter. Er kam nicht weit, kurz später hielten ihn Polizisten an.
Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Gegenüber den Polizisten soll der Ungar angegeben haben, er sei aus Angst, seinen Führerschein zu verlieren, geflüchtet. Diesen ist er nun freilich los, zudem setzte es 13 verkehrsrechtliche Anzeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.