Ein Probe-Tänzchen für „La Dolce Vita“

68 Paare stellten sich dem Casting für die Polonaise der 25. Grazer Opernredoute, die am 31. Jänner über die Bühne geht.
„Mit diesem Termin ist das erste Mal wirklich ,La Dolce Vita‘ in der Oper eingezogen“, erzählt Bernd Pürcher, Organisator der Grazer Opernredoute. Am gestrigen Sonntag fand nämlich das Casting für die Polonaise statt, mit der das steirische Ball-Highlight traditionell eröffnet wird – so auch am 31. Jänner, wenn die 25. Ausgabe unter dem Motto „La Dolce Vita“ über die Bühne geht.
68 Paare stellten sich diesem Casting (darunter etwa auch die Tochter des anwesenden Kulturlandesrats Karlheinz Kornhäusl): „Sie alle tanzten auf sehr hohem Niveau“, berichtet Pürcher. Am kommenden Sonntag gibt es noch einen Ersatztermin für alle, welche die erste Chance verpasst haben. Letztlich werden es aber nur 50 Paare sein, die bei der Opernredoute ihren großen Moment haben werden.
Für die Choreografie der Polonaise zeichnen dieses Mal übrigens Claudia Eichler, Lisa Weswaldi-Eichlerund Pierre Gider verantwortlich.
