Ein Probe-Tänzchen für „La Dolce Vita“

68 Paare stellten sich diesem Casting (darunter etwa auch die Tochter des anwesenden Kulturlandesrats Karlheinz Kornhäusl): „Sie alle tanzten auf sehr hohem Niveau“, berichtet Pürcher. Am kommenden Sonntag gibt es noch einen Ersatztermin für alle, welche die erste Chance verpasst haben. Letztlich werden es aber nur 50 Paare sein, die bei der Opernredoute ihren großen Moment haben werden.