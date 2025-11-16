Verjüngungskur für den „Heiligen Leopold“

„Es ist der Moment, in dem wir auf unsere Wurzeln blicken und gleichzeitig unsere Zukunft im Blick behalten“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich des gestrigen Landesfeiertages. Seit vielen Jahren wird am 15. November „Leopoldi“ im Stift Klosterneuburg gefeiert. Denn der Heilige Leopold ist nicht nur der Landespatron Niederösterreichs, sondern auch der Gründer des Stiftes. Dieses ist seit 900 Jahren ein Ort des Glaubens, der Spiritualität, des Dialogs und des Miteinanders, wie auch Abt Anton Höslinger betont.