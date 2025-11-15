Lkw-Bergung forderte Feuerwehren mehrere Stunden

Fordernder Einsatz Freitagabend für die Kräfte der Feuerwehren Pruggern und Gröbming: Ein Lkw mit einer tonnenschweren Last war von der Fahrbahn abgekommen. Die Bergung dauerte insgesamt fünf Stunden.
Kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwehr Pruggern auf die B 320, die Ennstal-Straße, auf Höhe Ortseinfahrt Pruggern zu einer Lkw-Bergung alarmiert. Ein Schwertransporter war von der Fahrbahn abgekommen. Der Chauffeur war körperlich unverletzt, stand aber unter Schock.
Vor Ort wurde für die B 320 eine Vollsperrung veranlasst, da nur so eine Bergung möglich war. Dazu wurde ein Unternehmen aus dem Pongau organisiert und das Wechselladerfahrzeug der FF Gröbming.
Die Bergung klappte laut Feuerwehr reibungslos. Gegen ein Uhr früh konnten dann alle Kräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.
