Lkw-Bergung forderte Feuerwehren mehrere Stunden

Kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwehr Pruggern auf die B 320, die Ennstal-Straße, auf Höhe Ortseinfahrt Pruggern zu einer Lkw-Bergung alarmiert. Ein Schwertransporter war von der Fahrbahn abgekommen. Der Chauffeur war körperlich unverletzt, stand aber unter Schock.