Navi vertraut: Lkw-Irrfahrt endet mitten im Wald

„Eigentlich ist das nur ein Zufahrtsweg in die Wälder“, sagt Feuerwehrchef Hannes Unterlechner zum Schauplatz oberhalb der Firma Koppensteiner. Der Sattelzug hätte am Montag Rohre zu einer Kraftwerksbaustelle am Weerberg bringen sollen. Seine Firma plante eine Umladung der Fracht im Tal, davon wusste der Fernfahrer offenbar nichts. Also orientierte er sich nach dem Navi, das ihn in den „Wald-Irrweg“ lotste.