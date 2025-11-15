Seniorin (83) mit Rollator von Pkw erfasst: Tot

Um 17 Uhr wollte die Seniorin im Ortszentrum von Sankt Marein im Mürztal die Hauptstraße überqueren. Ein von einer 32-Jährigen gelenkter Pkw, der Richtung St. Lorenzen unterwegs war, erfasste aus unbekanntem Grund die Fußgängerin, die dadurch zu Boden geschleudert wurde.