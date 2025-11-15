Seniorin (83) mit Rollator von Pkw erfasst: Tot

Schrecklicher Unfall am Freitagnachmittag in der Obersteiermark: Eine 83-Jährige wurde beim Überqueren einer Straße mit ihrem Rollator von einem Pkw erfasst. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen.
Um 17 Uhr wollte die Seniorin im Ortszentrum von Sankt Marein im Mürztal die Hauptstraße überqueren. Ein von einer 32-Jährigen gelenkter Pkw, der Richtung St. Lorenzen unterwegs war, erfasste aus unbekanntem Grund die Fußgängerin, die dadurch zu Boden geschleudert wurde.
Opfer starb noch an der Unfallstelle, Lenkerin und Kinder unverletzt
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, die mehr als eine halbe Stunde aufrechterhalten wurden, verlor die 83-Jährige den Kampf ums Überleben, ihre Verletzungen waren zu schwer.
Die Pkw-Lenkerin blieb evenso wie ihre drei mitfahrenden Kinder im Alter von drei bis acht Jahren unverletzt, erlitt aber einen Schock. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt.
