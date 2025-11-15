Kleine Retter zeigten bei Übungen groß auf

Die Nachwuchsarbeit hat bei der Feuerwehr einen großen Stellenwert. Wie gut die jungen Kameraden aber tatsächlich schon in der Praxis sind, konnten sie nun selbst beweisen
Üben wie die Großen: Mit sichtbarer Begeisterung und erstaunlicher Professionalität konnte die Feuerwehrjugend gleich bei mehreren realistischen Szenarien ihr bereits erlerntes Wissen in der Praxis umsetzen.
Die Feuerwehr Wiener Neustadt fuhr mit 15 Mitgliedern der Feuerwehrjugend und vier Kameraden des Schulzugs zum nahen „Tritolwerk“. Am Katastrophenhilfsdienstübungsplatz des Bundesheers konnten die Burschen und Mädchen den Umgang mit dem Funkgerät ebenso üben wie das Arbeiten in Höhen und Tiefen. Auch ein Verkehrsunfall mit Reanimationstraining stand auf dem Programm.
Spielerische Vorbereitung
In Amstetten nahmen 66 Nachwuchsflorianis bei der größten Bezirksjugendübung des Jahres teil. Sie mussten einen verunfallten Biker retten, eingeklemmte Personen aus einem Auto befreien und Betriebsmittel binden. „Solche Übungstage bereiten die Jugend spielerisch auf den Einsatzdienst vor und stärken den Zusammenhalt“, betonen die Organisatoren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.