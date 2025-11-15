Kleine Retter zeigten bei Übungen groß auf

Die Feuerwehr Wiener Neustadt fuhr mit 15 Mitgliedern der Feuerwehrjugend und vier Kameraden des Schulzugs zum nahen „Tritolwerk“. Am Katastrophenhilfsdienstübungsplatz des Bundesheers konnten die Burschen und Mädchen den Umgang mit dem Funkgerät ebenso üben wie das Arbeiten in Höhen und Tiefen. Auch ein Verkehrsunfall mit Reanimationstraining stand auf dem Programm.