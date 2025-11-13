Drogenlenker war ohne Führerschein unterwegs

Im Bezirk Graz-Umgebung konnte am Mittwoch ein Mann unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen werden. Er war ohne Führerschein unterwegs. Sein Fahrzeug verfügte über keine Zulassung, die Kennzeichen waren gestohlen. Der Fahrer wurde festgenommen.
Am Mittwochnachmittag führte die Polizei in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) Geschwindigkeitskontrollen auf der L313 durch. Dabei hielten die Beamten einen Pkw-Lenker aufgrund einer Geschwindigkeitsübertretung im Ortsgebiet an. Bei der folgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer über keine gültige Lenkberechtigung verfügt.
Kokain, gestohlene Kennzeichen und keine Zulassung
Zudem machte der 29-jährige Rumäne aus Ungarn einen beeinträchtigten Eindruck, weshalb er zu einem Arzt gebracht wurde. Dieser stellte eine Fahruntauglichkeit aufgrund einer Suchtmittelbeeinträchtigung durch den Konsum von Kokain fest.
Die weiteren Ermittlungen der Beamten ergaben außerdem, dass das ungarische Kennzeichen am Pkw des Mannes als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug selbst verfügte über keine Zulassung. Die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher und nahmen den 29-Jährigen fest. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Der Mann wird mehrfach angezeigt.
