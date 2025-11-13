Drogenlenker war ohne Führerschein unterwegs

Die weiteren Ermittlungen der Beamten ergaben außerdem, dass das ungarische Kennzeichen am Pkw des Mannes als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug selbst verfügte über keine Zulassung. Die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher und nahmen den 29-Jährigen fest. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Der Mann wird mehrfach angezeigt.