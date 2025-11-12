200 Florianis bei Brand von Firmenhalle gefordert

Lichterloh in Flammen stand mitten in der Nacht eine Firmenhalle in Amstetten (NÖ). Rund 200 Kameraden hatten nicht nur mit dem einsturzgefährdeten Bauwerk zu kämpfen, sondern auch mit dem Schutz eines angrenzenden Bürogebäudes.
Kurz nach 1 Uhr früh wurden fünf Feuerwehren alarmiert. Das Feuer dürfte sich jedoch rasend schnell ausgebreitet haben, die Halle stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.
Das Übergreifen der Flammen auf ein Bürogebäude konnte verhindert werden, die Halle wurde jedoch schwerst beschädigt und stürzte zum Teil ein. Leichter Gasaustritt erschwerte den Löschangriff zusätzlich.
Mittels Hubsteiger, mehreren Löschleitungen und dem Druckluftschaumsystem wurde der Brand bekämpft, auch einige Atemschutztrupps standen im Einsatz.
Der Einsatz dauerte bis in den Vormittag, verletzt wurde aber niemand. Brandursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.
