SPÖ setzt auf „Plan für Niederösterreich“

Migration und Sicherheit

Auch beim Thema Sicherheit will die SPÖ sich nicht wegducken. Hergovich: „Wir leugnen nicht, dass es im Bereich Migration Probleme gibt und sind auch klar gegen Missbrauch und Radikalismus. Wenn man helfen will, muss man gut hinschauen, damit kein Missbrauch betrieben wird.“ Und auch bei Frauenrechten gebe man keinen Millimeter nach.“