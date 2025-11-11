Frau bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Dienstagvormittag verletzte sich eine 60-jährige Frau bei Dekorationsarbeiten in Weiz schwer. Sie dürfte aus einer Höhe von etwa zwei bis drei Meter gestürzt sein.
In Weiz ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr eine 60-jährige Gasthausbesitzerin von einer Leiter gestürzt. Bei Dekorationsarbeiten im Lokal ist sie aus einer Höhe von etwa zwei bis drei Meter von einer Leiter gefallen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Unfall und verständigte die Einsatzkräfte.
Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt vor Ort wurde die 60-Jährige mit schweren Beinverletzungen in das LKH Weiz gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden.
