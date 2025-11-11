Frau bei Sturz von Leiter schwer verletzt

In Weiz ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr eine 60-jährige Gasthausbesitzerin von einer Leiter gestürzt. Bei Dekorationsarbeiten im Lokal ist sie aus einer Höhe von etwa zwei bis drei Meter von einer Leiter gefallen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Unfall und verständigte die Einsatzkräfte.