„Gault&Millau“: Haubenregen für beste Gastronomen

120 Tiroler Gourmettempel dürfen sich über zumindest eine der berühmten Hauben im Restaurantführer freuen. Auch eine junge Konditorin wurde für ihre Leistungen prämiert. Die Tiroler „Krone“ kennt alle Haubenrestaurants.
Gutes Essen hat in Österreich einen hohen Stellenwert. Das wissen auch alle Tiroler, denn hierzulande muss sich die Küche in den Restaurants nicht verstecken. Nicht weniger als 120 Lokalitäten wurden in der neuesten Ausgabe des von Martina und Karl Hohenlohe herausgegebenen „Gault&Millau-Restaurantführers“ für Österreich mit zumindest einer begehrten Haube prämiert.
Ein Tiroler Restaurant rangiert erneut unter den besten des Landes und darf sich über fünf Hauben freuen. Die Rede ist vom Stüva in Ischgl mit Küchenchef Benjamin Parth. Das Stüva erreichte 19 der 20 möglichen Punkte. Viele weitere Gastronomen durften sich über Hauben freuen (siehe Gewinnerliste).
Die Tester des Gault&Millau kürten bei der neuen Ausgabe für das Jahr 2026 zudem die 22-jährige Konditorin Julia Knoll aus dem Hotel Marent in Fiss zur „Patissière des Jahres“. Auch für ihren Patron und Chefkoch des Bruderherz Fine Dine, Christian Marent, gab es eine Aufwertung von einem Punkt und damit vier Hauben.
Das sind alle ausgezeichneten Tiroler Restaurants:
Alpin Gourmet Stube – St. Anton am Arlberg (17 Punkte)
Alps & Ocean – Grän (17 Punkte)
Ansitz 12 – Lienz (17 Punkte)Austria Stuben – Obergurgl (17 Punkte)
Beef Club – Fiss (17 Punkte)
Berggericht – Kitzbühel (17 Punkte)
Bruderherz Fine Dine – Fiss (17 Punkte)
Der Gannerhof – Innervillgraten (17 Punkte)
Genießerstube im Alpenhof – Tux (17 Punkte)
Gründler’s Gourmetstüberl – Achenkirch (17,5 Punkte)
Guat’z Essen – Stumm im Zillertal (17 Punkte)
Hubertusstube – Neustift im Stubaital (18 Punkte)
Interalpen-Chef’s Table – Telfs-Buchen/Seefeld (17,5 Punkte)
Jagdstube – See/Paznaun (17 Punkte)
Kammerli – Nauders (17,5 Punkte)
Köhles Chefs Table – Serfaus (17 Punkte)
Oniriq – Innsbruck (18 Punkte)
Ötztaler Stube – Sölden (17 Punkte)
Paznaunerstube – Ischgl (18 Punkte)
Restaurant 141 by Joachim Jaud – Mieming (17,5 Punkte)
Schlossherrnstube – Ischgl (17,5 Punkte)
Schwarzer Adler – Hall in Tirol (18 Punkte)
Tannenhof – St. Anton am Arlberg (18 Punkte)
Winklers Chef’s Table – Rattenberg/Inn (17 Punkte)
Atelier Freund-Schafft – Bad Häring (16 Punkte)
Bergfried Chefs Table – Tux (16 Punkte)
Berghof – Hintertux (15 Punkte)
Bou4 – Zams (15 Punkte)
Das Grander – Wattens (15 Punkte)
Das Pfleger – Anras (15 Punkte)
Der Unterwirt – Ebbs (15,5 Punkte)
Esskultur – St. Jakob in Haus (15 Punkte)
Fliana Gourmet – Ischgl (16,5 Punkte)
Fuggerstube – Alpbach (15 Punkte)
Gourmetstube Hochfirst – Obergurgl (15 Punkte)
Heimatbühne – Ischgl (16 Punkte)
Hospiz Alm – St. Christoph am Arlberg (15,5 Punkte)
Hotel Gesser – Sillian (15 Punkte)
Kaiserhof – Ellmau (15,5 Punkte)
Raffl’s Eat Art – St. Anton am Arlberg (15 Punkte)
Rauter Stube – Matrei in Osttirol (15 Punkte)
Rocky 7 – Mayrhofen (15 Punkte)
Saluti – Matrei in Osttirol (15 Punkte)
Stubn 1972 – Kirchberg in Tirol (15,5 Punkte)
Verwallstube – St. Anton am Arlberg (15 Punkte)
Zirbenstube „Postamt“ – Steeg/Lechtal (15 Punkte)
Zomm – Seefeld (15 Punkte)
Ad Vinum – Sölden (14 Punkte)
Alpenrose – Kufstein (13,5 Punkte)
Alpin Resort Sacher Seefeld-Tirol – Seefeld (14,5 Punkte)
Bergblick Gourmet – Fiss (14,5 Punkte)
Bertas im Weissen Rössl – Reith bei Seefeld (13 Punkte)
Bistro Höll – Pfaffenhofen (13 Punkte)
Black Sheep Fine Alpine Dining – Sölden (13,5 Punkte)
Blaue Quelle – Erl (14,5 Punkte)
Das Müllers – Grän (14,5 Punkte)
Das Schindler – Innsbruck (13 Punkte)
Das Walters – Biberwier (14,5 Punkte
Der Hoferwirt -Neustift im Stubaital (13 Punkte)
Die Wilderin – Innsbruck (13 Punkte)
Elysium – Grän (14,5 Punkte)
Genießer-Parkhotel Tristachersee – Amlach/Lienz (13 Punkte)
Gründler’s Genießerwirtshaus – Achenkirch (13,5 Punkte)
Grünerhof – Obergurgl (13,5 Punkte)
Heleni – Zell am Ziller (13,5 Punkte)
ice Q – Sölden (14 Punkte)
Interalpen-Hotel Tyrol – Telfs-Buchen/Seefeld (13,5 Punkte)
Kle – Mayrhofen (14 Punkte)
Köhles Kulinarium – Serfaus (14 Punkte)
Landgasthof Linde – Stumm im Zillertal (13 Punkte)
Lanersbacher Hof – Tux (13,5 Punkte)
Lois Stern – Kitzbühel (13,5 Punkte)
Minute’s Restaurant – Kufstein (13,5 Punkte)
Nester – Stumm im Zillertal (13 Punkte)
Neuwirt – Kitzbühel (13,5 Punkte)
Post Stub’n im Hotel Post – St. Anton am Arlberg (13 Punkte)
S’Morent – Zöblen im Tannheimertal (14,5 Punkte)
Sitzwohl in der Gilmschule – Innsbruck (13 Punkte)
Space 73 – Ischgl (13,5 Punkte)
Spitzbuam – Brixen im Thale (14 Punkte)
Ullrs Wine & Dine – St. Anton am Arlberg (14,5 Punkte)
Vincena – Lavant (13 Punkte)
Weinstube – Ischgl (13 Punkte)
Wilder Mann – Lans (13,5 Punkte)
Wilderer Gourmetstube – Pertisau (14,5 Punkte)
Zuma – Kitzbühel (14 Punkte)
Zur Linä – Schwoich (14 Punkte)
1 Haube:
Alpenhaus VIP – Ischgl (11 Punkte)
Bistro Gourmand – Innsbruck (12,5 Punkte)
Bretze – Hall in Tirol (12 Punkte)
Der Stern – Obsteig (11 Punkte)
Dresch – Erl (12 Punkte)
Falkeis – Kauns (11 Punkte)
Fischiff – Innsbruck (12,5 Punkte)
Fliesserhof – Fliess (12 Punkte)
Genusswerkstatt Zillertal – Uderns (11 Punkte)
Gradonna – Kals am Großglockner (12 Punkte)
Herrnhaus – Brixlegg (12,5 Punkte)
Hotel zum Mohren – Reutte (12 Punkte)
Im Stadl – Nußdorf-Debant (12,5 Punkte)
Jakobistub’n – St. Jakob in Defereggen (11 Punkte)
Jodlbühel – Jochberg (11 Punkte)
Lichtblick – Innsbruck (12,5 Punkte)
Liebstöckl – Kaltenbach/Zillertal (12 Punkte)
Michl Stub’n – Maurach am Achensee (12,5 Punkte)
Neurauter – Hatting (11 Punkte)
Ooben im Mooser – St. Anton am Arlberg (12 Punkte)
Post – St. Joann in Tirol (12,5 Punkte)
R35 By Patrick Landerer – Ladis (12,5 Punkte)
Restaurant Zeitlos – Hopfgarten im Brixental (12,5 Punkte)
S’Pfandl – Reith bei Kitzbühel (11 Punkte)
Schloss Mitterhart – Vomp (11 Punkte)
Schwarzfischer – Stams (11,5 Punkte)
Secco – Hall in Tirol (12,5 Punkte)
Seebichl – Kitzbühel (12,5 Punkte)
Sennerland – Höfen (12 Punkte)
Strasserwirt Gourmetstuben – Strassen (12 Punkte)
Vier Studios & Restaurant – Längenfeld (12 Punkte)
