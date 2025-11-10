„Gault&Millau“: Haubenregen für beste Gastronomen

Gutes Essen hat in Österreich einen hohen Stellenwert. Das wissen auch alle Tiroler, denn hierzulande muss sich die Küche in den Restaurants nicht verstecken. Nicht weniger als 120 Lokalitäten wurden in der neuesten Ausgabe des von Martina und Karl Hohenlohe herausgegebenen „Gault&Millau-Restaurantführers“ für Österreich mit zumindest einer begehrten Haube prämiert.