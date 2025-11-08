Bub krachte mit E-Scooter gegen parkendes Auto

Wieder ereignete sich ein Unfall mit einem E-Scooter: Dabei erlitt ein elfjähriger Bub am Samstag in Innsbruck eine Kopfverletzung und musste in die Klinik gebracht werden.
Der Elfjährige, dessen Staatsbürgerschaft laut Polizei noch nicht geklärt ist, war am Samstag gegen 15.50 Uhr mit einem E-Scooter auf einem Weg vor einem Mehrfamilienhaus in Innsbruck/Allerheiligen unterwegs. Dabei kam es zu dem Unglück.
Unfall wegen Unachtsamkeit
Offenbar aus Unachtsamkeit kollidierte der Bub mit einem parkenden Fahrzeug und stürzte in der Folge zu Boden. Der Bub zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Die Rettung brachte den Elfjährigen in die Innsbrucker Klinik.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.