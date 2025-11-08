Vorteilswelt
Kopfverletzung

Bub krachte mit E-Scooter gegen parkendes Auto

Tirol
08.11.2025 23:00
Wieder ereignete sich ein Unfall mit einem E-Scooter: Dabei erlitt ein elfjähriger Bub am Samstag in Innsbruck eine Kopfverletzung und musste in die Klinik gebracht werden.

Der Elfjährige, dessen Staatsbürgerschaft laut Polizei noch nicht geklärt ist, war am Samstag gegen 15.50 Uhr mit einem E-Scooter auf einem Weg vor einem Mehrfamilienhaus in Innsbruck/Allerheiligen unterwegs. Dabei kam es zu dem Unglück.

Unfall wegen Unachtsamkeit
Offenbar aus Unachtsamkeit kollidierte der Bub mit einem parkenden Fahrzeug und stürzte in der Folge zu Boden. Der Bub zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Die Rettung brachte den Elfjährigen in die Innsbrucker Klinik.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

