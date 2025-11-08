Trotz Unterzahl klopft Hartberg jetzt oben an!

Hartberg brauchte rund eine halbe Stunde, um in Wolfsberg in die Partie zu kommen. Doch dann: Flanke Kainz, WAC-Goalie Polster segelte an Freund und Feind vorbei, Hennig stand goldrichtig – 1:0 (28.) für Hartberg. Es war der erste Bundesliga-Treffer für die Leihgabe des FC Bayern München. „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal getroffen habe. Irgendwann in der Jugend“, lachte Hennig nach der Partie. Es wurde aber noch einmal spannend: Weil Hoffmann kurz vor der Halbzeit und dann gleich nach Wiederanpfiff zwei völlig unnötige (!) gelbe Karten kassierte und die Mannschaft damit entscheidend schwächte.