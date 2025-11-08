Gäste verhindern Großbrand in Tiroler Gasthaus

Dem raschen Einschreiten von Gästen ist es zu verdanken, dass ein Brand bei einem Gasthof in Pettneu am Arlberg in Tirol schnell gelöscht werden konnte. Mit Feuerlöschern bekämpften sie die Flammen. Die Feuerwehr musste nur noch die Nachlöscharbeiten durchführen.
Alarmiert wurden die Florianijünger am Freitag gegen 18 Uhr. Grund dafür war ein Brand, der in einem Gasthof ausgebrochen war. „Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Eigentümer (55) des Betriebes am Vormittag glimmende Asche auf einen Stapel Bitumen geschüttet“, berichtet die Polizei.
Gäste griffen sofort zu Feuerlöscher
In weiterer Folge hatten die Bitumenbahnen sowie darunter befindliche Wurzelstöcke Feuer gefangen. Die anwesenden Gäste reagierten rasch und konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Feuerlöschern bekämpfen. „Die Freiwillige Feuerwehr Pettneu am Arlberg führte anschließend die Nachlöscharbeiten durch.“
