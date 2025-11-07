In Graz wird um einen schlankeren Staat gerungen

Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) leitet die Reformgruppe (es ist eine von ingesamt vier): „Mit dem Verfahrensturbo steht unser erstes Projekt kurz vor der Abstimmung im Nationalrat.“ Die Novelle soll mit 1. Jänner in Kraft treten. Pröll zeigt sich zuversichtlich, dass die Landeshauptleute-Konferenz nächste Woche weitere Fortschritte bringen wird.