Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Halloween-Nachwehen

Drei Ortstafeln wie von Geisterhand verschwunden

Tirol
07.11.2025 12:47
Unter anderem die Ortstafel an der B172 verschwand in der Halloween-Nacht.
Unter anderem die Ortstafel an der B172 verschwand in der Halloween-Nacht.(Bild: ZOOM Tirol)

Rätselraten um den Verbleib mehrerer Ortstafeln herrscht in der rund 2200-Seelen-Gemeinde Walchsee im Tiroler Bezirk Kufstein. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, verschwanden diese bereits in der Halloween-Nacht. Geister stecken aber wohl nicht hinter dem Diebstahl – vielmehr dürfte es sich um einen Lausbubenstreich oder eine Rauschaktion handeln.

0 Kommentare

Im idyllischen Ort Walchsee ist der mysteriöse Diebstahl dieser Tage eines der Gesprächsthemen schlechthin. Viele in der Gemeinde fragen sich: Wer hat unsere Ortstafel gestohlen?

Täter rückten wohl mit Werkzeug an
Verschwunden sind diese bereits in der Vorwoche von Freitag auf Samstag – sprich: in der Halloween-Nacht! Konkret wurden von unbekannten Tätern drei Ortstafeln in den Bereichen Bachstraße, Seestraße und B172 Walchseestraße regelrecht abmontiert und gestohlen. Die Täter dürften wohl mit Werkzeugen angerückt sein, sind die Tafeln doch angeschraubt.

Die „durchgestrichene Version“ von Walchsee blieb zurück.
Die „durchgestrichene Version“ von Walchsee blieb zurück.(Bild: ZOOM Tirol)

Ermittler hoffen auf Hinweise
Geschädigte sind die Gemeinde Walchsee sowie die Straßenmeisterei. Alles in allem sei ein Schaden von mehr als 1000 Euro entstanden.

Von den Ortstafel-Dieben fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler wandten sich jetzt an die Öffentlichkeit und hoffen auf mögliche Zeugen.

Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Niederndorf unter der Telefonnummer: 059 133/7216.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
148.460 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
107.145 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.023 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf