Drei Ortstafeln wie von Geisterhand verschwunden

Rätselraten um den Verbleib mehrerer Ortstafeln herrscht in der rund 2200-Seelen-Gemeinde Walchsee im Tiroler Bezirk Kufstein. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, verschwanden diese bereits in der Halloween-Nacht. Geister stecken aber wohl nicht hinter dem Diebstahl – vielmehr dürfte es sich um einen Lausbubenstreich oder eine Rauschaktion handeln.
Im idyllischen Ort Walchsee ist der mysteriöse Diebstahl dieser Tage eines der Gesprächsthemen schlechthin. Viele in der Gemeinde fragen sich: Wer hat unsere Ortstafel gestohlen?
Täter rückten wohl mit Werkzeug an
Verschwunden sind diese bereits in der Vorwoche von Freitag auf Samstag – sprich: in der Halloween-Nacht! Konkret wurden von unbekannten Tätern drei Ortstafeln in den Bereichen Bachstraße, Seestraße und B172 Walchseestraße regelrecht abmontiert und gestohlen. Die Täter dürften wohl mit Werkzeugen angerückt sein, sind die Tafeln doch angeschraubt.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Geschädigte sind die Gemeinde Walchsee sowie die Straßenmeisterei. Alles in allem sei ein Schaden von mehr als 1000 Euro entstanden.
Von den Ortstafel-Dieben fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler wandten sich jetzt an die Öffentlichkeit und hoffen auf mögliche Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Niederndorf unter der Telefonnummer: 059 133/7216.
