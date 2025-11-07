Drei Ortstafeln wie von Geisterhand verschwunden

Rätselraten um den Verbleib mehrerer Ortstafeln herrscht in der rund 2200-Seelen-Gemeinde Walchsee im Tiroler Bezirk Kufstein. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, verschwanden diese bereits in der Halloween-Nacht. Geister stecken aber wohl nicht hinter dem Diebstahl – vielmehr dürfte es sich um einen Lausbubenstreich oder eine Rauschaktion handeln.