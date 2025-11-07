Graz: Unfall sorgte für großen Rettungseinsatz

Am Donnerstagabend kollidierten ein Pkw und ein Lkw am Grazer Joanneumring. Ein Einsatz mit zahlreichen Einsatzkräften war die Folge. Zum Glück gab es keine Verletzten.
Ein großer Einsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr sorgte am Donnerstagabend in der Grazer Innenstadt für Aufregung. Gegen 20 Uhr wurde deswegen kurzzeitig der Joanneumring gesperrt. „Es dürfte sich um einen Verkehrsunfall gehandelt haben“, heißt es nun von der Polizei Steiermark.
Lediglich Sachschadenunfall
Diese gibt Entwarnung: Was wegen der vielen Blaulichtkräfte heftig aussah, war halb so wild. Es dürfte lediglich zu einem Sachschadenunfall gekommen sein – Pkw und Lkw waren kollidiert, es gab keine Verletzten.
