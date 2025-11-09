Vorteilswelt
„Colors of Life“

Lumagica entführt auf Reise durch bunte Farbwelten

Steiermark
09.11.2025 05:59
„Colors of Life“ ist das heurige Motto des Lichterparks.
„Colors of Life" ist das heurige Motto des Lichterparks.(Bild: Mathias Kniepeiss)

Das Lichterspektakel Lumagica startet am Freitag, 14. November, wieder in Frohnleiten. Dieses Jahr erwartet die Besucher eine Reise durch bunte Farbwelten. Tickets sind schon online verfügbar.

Unter dem Motto „Colors of Life“ kehrt heuer der Lichterpark Lumagica in Frohnleiten zurück. Ab Freitag geht das Lichtspektakel am Golfclub Murhof wieder los.

Bricht die Dunkelheit ein, so verwandelt sich das Areal in eine funkelnde Erlebniswelt – und die Besucher begeben sich auf eine Reise. Jeder Abschnitt steht im Zeichen einer Farbe und damit für ganz besondere Werte: Rot symbolisiert Liebe und Leidenschaft, Grün steht für Wachstum und Natur, Orange für Harmonie und Lebensfreude.

Auch dieses Jahr gibt es wieder Fotopoints und andere interaktive Stationen.
Auch dieses Jahr gibt es wieder Fotopoints und andere interaktive Stationen.(Bild: Erwin Scheriau)

Den Abschluss bildet eine atemberaubende Regenbogenwelt, in der alle Farben und ihre Bedeutungen in einer spektakulären Szenerie zusammenfinden. Wie gewohnt kann man nicht nur das Zusammenspiel aus Licht und Klang bewundern, sondern auch selbst bei Fotopoints und interaktiven Stationen Hand anlegen. Dabei entsteht ein immersives Erlebnis, das Emotionen weckt und zum Staunen einlädt.

Tickets sind bereits online erhältlich
Von 14. November bis 6. Jänner hat Lumagica am Golfclub Murhof (Adriach-Rabenstein 53, 8130 Frohnleiten, Abfahrt Badl-Peggau) täglich von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 20.30 Uhr. Tickets gibt es online im Vorverkauf. Wer seinen Wunschtermin haben will, der sollte möglichst rasch zuschlagen.

Infos: lumagica.at/frohnleiten, Kontakt: lumagica@ivents.at

