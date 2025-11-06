Wirbel wegen Eintritt bei Grazer Krampuslauf

Für Kritik sorgte im Vorfeld die Tatsache, dass heuer erstmals in Graz Eintritt verlangt wird – 5,75 Euro für Erwachsene, 3,45 Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Dem tritt nun KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher entgegen. Auf Initiative ihrer Fraktion wurde im heurigen Jänner ja im Gemeinderat beschlossen, den Krampuslauf wieder ins Leben zu rufen. „In Bezug auf den Ticketverkauf steht das Gerücht im Raum, dass dieser eine gewinnorientierte Veranstaltung sein soll. Das ist und war nie das Ansinnen des Krampuslaufes, doch der Ticketverkauf ist aufgrund der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und der nicht ausreichenden öffentlichen Mitteln für die Finanzierung notwendig geworden“, stellt Schönbacher klar.