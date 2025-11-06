Bronzefiguren aus Fundament gerissen und gestohlen

Unbekannte Diebe trieben in den vergangenen Tagen im Tiroler Kufstein ihr Unwesen: Die Kriminellen hatten es auf Bronzefiguren abgesehen, die vor einem Mehrparteienhaus fest verankert waren. Mit Gewalt wurden sie entfernt und gestohlen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.
Die Diebe dürften bereits am vergangenen Freitag oder Samstag in der Kufsteiner Meraner Straße zugeschlagen haben. Wie die Polizei berichtete, wurden dort vom Vorplatz eines Mehrparteienhauses von unbekannten Tätern zwei Bronzefiguren gestohlen.
Herausgerissen und abtransportiert
„Die Figuren, die am Boden montiert waren, wurden mittels Werkzeug aus dem Fundament herausgerissen und anschließend abtransportiert“, schildern die Ermittler. Welches Werkzeug die Täter verwendet hatten, ist unklar.
Schaden im fünfstelligen Eurobereich
Der entstandene Schaden ist jedenfalls beträchtlich, er beläuft sich auf einen niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag. Also mehr als 10.000 Euro. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Kufstein unter der Telefonnummer: 059133/7210.
