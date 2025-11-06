Vorteilswelt
Über 10.000 € Schaden

Bronzefiguren aus Fundament gerissen und gestohlen

Tirol
06.11.2025 13:50
In Kufstein kam es zu dem Diebstahl. Die Polizei hofft auf Hinweise.
In Kufstein kam es zu dem Diebstahl. Die Polizei hofft auf Hinweise.(Bild: Birbaumer Christof)

Unbekannte Diebe trieben in den vergangenen Tagen im Tiroler Kufstein ihr Unwesen: Die Kriminellen hatten es auf Bronzefiguren abgesehen, die vor einem Mehrparteienhaus fest verankert waren. Mit Gewalt wurden sie entfernt und gestohlen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.

0 Kommentare

Die Diebe dürften bereits am vergangenen Freitag oder Samstag in der Kufsteiner Meraner Straße zugeschlagen haben. Wie die Polizei berichtete, wurden dort vom Vorplatz eines Mehrparteienhauses von unbekannten Tätern zwei Bronzefiguren gestohlen.

Herausgerissen und abtransportiert
„Die Figuren, die am Boden montiert waren, wurden mittels Werkzeug aus dem Fundament herausgerissen und anschließend abtransportiert“, schildern die Ermittler. Welches Werkzeug die Täter verwendet hatten, ist unklar.

Lesen Sie auch:
In den Bezirken Schwaz und Kufstein kam es zuletzt wieder vermehrt zu solchen Diebstählen.
Serientäter zurück
Kupferkessel-Bande schleicht wieder durch Gärten
31.10.2025

Schaden im fünfstelligen Eurobereich
Der entstandene Schaden ist jedenfalls beträchtlich, er beläuft sich auf einen niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag. Also mehr als 10.000 Euro. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Zeugen.

Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Kufstein unter der Telefonnummer: 059133/7210.

