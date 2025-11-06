Gauner-Trio stahl Unmengen an Schoko und Kaffee

Die drei Ungarn im Alter von 23, 24 und 31 Jahren dürften Dienstagmorgen nach Österreich eingereist sein. Sie stehen im Verdacht, eine Diebstahlserie in mehreren Supermärkten im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und im Burgenland begangen zu haben. Ihre Vorgehensweise war dabei einfach wie dreist: Entweder befüllten sie Einkaufswägen komplett mit Waren und schoben diese in einem unbeobachteten Moment ins Freie oder sie versteckten die Produkte in Rucksäcken und unter ihrer Kleidung.