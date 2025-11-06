Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungarn verhaftet

Gauner-Trio stahl Unmengen an Schoko und Kaffee

Steiermark
06.11.2025 11:11
Die Menge an sichergestelltem Diebesgut kann sich sehen lassen.
Die Menge an sichergestelltem Diebesgut kann sich sehen lassen.(Bild: LPD Steiermark)

Wohl ziemlich hungrig gingen drei Ungarn in der Oststeiermark auf Diebestour: Sie stahlen in mehreren Supermärkten Unmengen an Kaffee, Schokolade und Salami. Ein aufmerksamer Zeuge setzte der Serie schließlich ein Ende.

0 Kommentare

Die drei Ungarn im Alter von 23, 24 und 31 Jahren dürften Dienstagmorgen nach Österreich eingereist sein. Sie stehen im Verdacht, eine Diebstahlserie in mehreren Supermärkten im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und im Burgenland begangen zu haben. Ihre Vorgehensweise war dabei einfach wie dreist: Entweder befüllten sie Einkaufswägen komplett mit Waren und schoben diese in einem unbeobachteten Moment ins Freie oder sie versteckten die Produkte in Rucksäcken und unter ihrer Kleidung.

Bei einem Supermarkt in Hartberg wurden das Trio allerdings von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, wie sie einen vollen Einkaufswagen durch den Eingang schoben. Er sprach sie an und machte ein Foto des Fluchtfahrzeugs. Die Ungarn ließen das Wagerl zurück und ergriffen die Flucht.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es Polizisten der PI Hartberg, das Fahrzeug beim Kreisverkehr B50/Auffahrt A2 anzuhalten und die Männer festzunehmen. Die Männer zeigten sich geständig und gaben an, die Produkte in Ungarn gewinnbringend weiterverkaufen zu wollen. Die gestohlenen Waren (vornehmlich Kaffee, Schokolade, Salami und andere Lebensmittel) hatten einen Wert von mehreren tausend Euro. 

Das Diebesgut konnte sichergestellt werden – die drei Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
129.297 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
109.926 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
100.411 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf