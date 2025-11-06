Gauner-Trio stahl Unmengen an Schoko und Kaffee

Wohl ziemlich hungrig gingen drei Ungarn in der Oststeiermark auf Diebestour: Sie stahlen in mehreren Supermärkten Unmengen an Kaffee, Schokolade und Salami. Ein aufmerksamer Zeuge setzte der Serie schließlich ein Ende.
Die drei Ungarn im Alter von 23, 24 und 31 Jahren dürften Dienstagmorgen nach Österreich eingereist sein. Sie stehen im Verdacht, eine Diebstahlserie in mehreren Supermärkten im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und im Burgenland begangen zu haben. Ihre Vorgehensweise war dabei einfach wie dreist: Entweder befüllten sie Einkaufswägen komplett mit Waren und schoben diese in einem unbeobachteten Moment ins Freie oder sie versteckten die Produkte in Rucksäcken und unter ihrer Kleidung.
Bei einem Supermarkt in Hartberg wurden das Trio allerdings von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, wie sie einen vollen Einkaufswagen durch den Eingang schoben. Er sprach sie an und machte ein Foto des Fluchtfahrzeugs. Die Ungarn ließen das Wagerl zurück und ergriffen die Flucht.
Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es Polizisten der PI Hartberg, das Fahrzeug beim Kreisverkehr B50/Auffahrt A2 anzuhalten und die Männer festzunehmen. Die Männer zeigten sich geständig und gaben an, die Produkte in Ungarn gewinnbringend weiterverkaufen zu wollen. Die gestohlenen Waren (vornehmlich Kaffee, Schokolade, Salami und andere Lebensmittel) hatten einen Wert von mehreren tausend Euro.
Das Diebesgut konnte sichergestellt werden – die drei Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
