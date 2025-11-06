Alle Jahre wieder shoppen für das Christkind

Regionale Verantwortung übernehmen

„In Zeiten internationaler Onlineplattformen, die oft mit Dumpingpreisen und fragwürdigen Produktionsbedingungen agieren, setzt der Einkauf im heimischen Handel ein bewusstes Zeichen. Jeder Euro, der in Niederösterreich ausgegeben wird, bleibt in der Region und stärkt unsere Wirtschaft. Regional einzukaufen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – für Arbeitsplätze, Umwelt und Lebensqualität“, erklärt Laura Tremmel, Sprecherin des Modehandels in der Wirtschaftskammer NÖ. Das machen auch Zahlen des Gallup-Instituts deutlich: 34 Prozent der Befragten möchten vor dem Kauf stöbern und etwa Kleidung und Schuhe sehen, angreifen und probieren. 33 Prozent schätzen Beratung, persönlichen Kontakt und Service.