Neu gestalteter „Weg der Sinne“ lädt zum Entdecken

500.000 Euro als Zeichen der Naturverbundenheit

Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, investierte man rund 500.000 Euro. Förderungen gab es seitens des Nationalparks, der Gemeinde Virgen sowie des Landes Tirol. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde der rundum erneuerte Naturraum eröffnet. „Mit dem neuen ,Weg der Sinne’ setzt das Virgental ein weiteres Zeichen für nachhaltigen, naturverbundenen Tourismus und bietet Gästen wie Einheimischen ein besonderes Erlebnis mitten im Nationalpark“, heißt es dazu.