500.000 € investiert

Neu gestalteter „Weg der Sinne“ lädt zum Entdecken

Tirol
06.11.2025 15:00
Neue Stationen warten auf die Besucher des Lehrpfades in Virgen und setzen dabei den ...
Neue Stationen warten auf die Besucher des Lehrpfades in Virgen und setzen dabei den Gletscherfluss Isel in Szene.(Bild: TVBO/Markus Mühlburger)

Der Tourismusverband Osttirol (TVBO) erneuerte den beliebten Familien- und Kinderpfad in Virgen. Auf rund drei Kilometern gibt es Wissenswertes rund um die Region und den Gletscherfluss Isel.

Der Iseltrail ist dem TVBO seit vielen Jahren ein großes Anliegen. Seit seiner Eröffnung setzt man auf das Thema Weitwandern. Mit dem „Weg der Sinne“ in Virgen hat man ein weiteres Projekt dazu erneuert.

Open-Air-Kino, Riechstationen und Co.
Auf 16 Stationen werden vor allem Kindern alle Besonderheiten des Nationalparks Hohe Tauern und die Wasserwelt rund um die Isel nähergebracht. Dabei steht der Naturgenuss im Mittelpunkt. Auf gut 3,6 Kilometern gibt es für alle Sinne etwas zu erleben, etwa ein Open-Air-Kino mit Naturbildern oder Tast- und Riechstationen.

Der „Weg der Sinne“ ist jedoch kein neues Projekt. Bereits in den 90er-Jahren stieg die Bekanntheit des Lehrpfades. Mit der Zeit kam der Parcours in die Jahre, eine Erneuerung der Stationen war notwendig.

(Bild: TVBO/Markus Mühlburger)

500.000 Euro als Zeichen der Naturverbundenheit
Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, investierte man rund 500.000 Euro. Förderungen gab es seitens des Nationalparks, der Gemeinde Virgen sowie des Landes Tirol. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde der rundum erneuerte Naturraum eröffnet. „Mit dem neuen ,Weg der Sinne’ setzt das Virgental ein weiteres Zeichen für nachhaltigen, naturverbundenen Tourismus und bietet Gästen wie Einheimischen ein besonderes Erlebnis mitten im Nationalpark“, heißt es dazu.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

