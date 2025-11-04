Vorteilswelt
Einsatz in Innsbruck

Auto stürzte über Böschung in Wald: Zwei Verletzte

Tirol
04.11.2025 22:00
Das Auto landete mehrere Meter unterhalb der Straße im Wald.
Das Auto landete mehrere Meter unterhalb der Straße im Wald.(Bild: Zeitungsfoto.at)

Im Innsbrucker Stadtteil Arzl kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto kam aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab, die Insassen wurden verletzt. 

0 Kommentare

Zu dem Unfall kam es gegen 19.30 Uhr. Zwei Männer waren mit einem Auto auf dem Rechenhofweg unterwegs und kamen dabei aus noch unklarer Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte eine Böschung hinab, überschlug sich und blieb schließlich an Bäumen hängen.

Verletzte im Krankenhaus, Straße gesperrt
Laut „Krone“-Informationen wurden die beiden Insassen dabei verletzt, die Rettung brachte sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. 

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und führte die Aufräumarbeiten durch. Der betroffene Straßenabschnitt war während des Einsatzes gesperrt.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
