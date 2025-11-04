Frau stürzt von Heuboden: Halswirbelsäule verletzt

Mit dem Heli ins UKH Graz

Wie sich herausstelle, zog sie sich Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule zu. Sofort wurden die Rettungskräfte verständigt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Voitsberg, ein First Responder sowie die Crew des Notarzthubschraubers „C12“ führten die Erstversorgung durch, berichtet die Polizei Steiermark. Anschließend wurde die 45-Jährige mit dem Hubschrauber in das UKH Graz geflogen.