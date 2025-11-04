Frau stürzt von Heuboden: Halswirbelsäule verletzt

In einem Reitstall in Edelschrott (Bezirk Voitsberg) stürzte am Dienstagabend eine 45-Jährige beim Füttern vom Heuboden durch eine Luke drei Meter in die Tiefe. Sie landete am Beton und verletzte sich schwer. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Am Dienstagabend war die 45-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg am Heuboden des Reitstalls in Edelschrott unterwegs, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit durch eine Futterluke in die Tiefe stürzte. Sie krachte aus einer Höhe von etwa 2,8 Metern auf den darunterliegenden Betonboden der Stallgasse.
Mit dem Heli ins UKH Graz
Wie sich herausstelle, zog sie sich Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule zu. Sofort wurden die Rettungskräfte verständigt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Voitsberg, ein First Responder sowie die Crew des Notarzthubschraubers „C12“ führten die Erstversorgung durch, berichtet die Polizei Steiermark. Anschließend wurde die 45-Jährige mit dem Hubschrauber in das UKH Graz geflogen.
