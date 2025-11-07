Vorteilswelt
Ideen, die verbinden

Ein gutes Team ist wie ein Uhrwerk

Niederösterreich: Wirtschaft
07.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Wenn die Rädchen ineinandergreifen: Geschäftsführerin Sandra Aron und Office-Mitarbeiterin im ...
Wenn die Rädchen ineinandergreifen: Geschäftsführerin Sandra Aron und Office-Mitarbeiterin im Innendienst, Vanessa Matus.(Bild: Marketingservice Thomas Mikscha)

Marketingservice Thomas Mikscha vereint Professionalität, Teamgeist und Kreativität in einem Arbeitsklima, das Wachstum und Wertschätzung fördert – für Mitarbeiter:innen, Kunden und Projekte.

„Wenn ein Kunde zufrieden ist, weiß ich sofort, dass sich die Arbeit gelohnt hat“, sagt Vanessa Matus, während sie am Bildschirm sitzt und Social-Media-Beiträge für das moreFAMILY Magazin plant. Bilder auswählen, Texte formulieren, Hashtags recherchieren. „Jeder Post soll die Zielgruppe erreichen und authentisch wirken“, erklärt der Profi.

Seit mehr als sieben Jahren ist die 26-Jährige Teil des Teams von Marketingservice Thomas Mikscha in St. Pölten. Im Innendienst koordiniert sie zudem Aufträge und betreut Kunden. „Das familiäre Arbeitsklima bedeutet mir sehr viel – ich habe hier großartige Kolleginnen und Kollegen und fast eine zweite Familie gefunden“, erzählt sie.

Zitat Icon

„Nach der Matura habe ich mit 18 hier angefangen. Heute, acht Jahre später, habe ich meinen Bachelor für Produktmarketing und Projektmanagement abgeschlossen, bin in meine erste Wohnung gezogen, habe mein erstes Auto gekauft – und all das gemeinsam mit dem Team erlebt.“

Vanessa Matus, Office-Mitarbeiterin im Innendienst

Zur Firma kam sie durch eine Empfehlung einer Bekannten. „Mein Ziel ist, das gelernte Wissen aus dem Studium in der Praxis umzusetzen – und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Master dazu.“

Wie ein Uhrwerk

„Ein gutes Team ist wie ein Uhrwerk: Jedes Mitglied ist ein einzigartiges Zahnrad mit unterschiedlicher Persönlichkeit und Aufgabe. Erst wenn alles ineinandergreift, entsteht ein erfolgreiches Ganzes“, erklärt Geschäftsführerin Sandra Aron. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und Rücksicht auf persönliche Bedürfnisse gehören zum Alltag.

Zitat Icon

„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

Bild: Mag. Rita Newman

„Jeder kann seine Ideen einbringen und persönlichen Erfolg erleben. Gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge machen nicht nur viel Spaß, sie stärken auch den Teamgeist“, so die Geschäftsführerin. Regelmäßige Kommunikation, Offenheit und gegenseitiges Vertrauen prägen das Miteinander. „Die schönsten Momente sind, wenn sich Kollegen unaufgefordert loben, Dank aussprechen oder gemeinsame Erfolge feiern. All das macht ein gutes Miteinander aus.“

Marketingservice Thomas Mikscha

Seit rund 30 Jahren betreut die Full-Service-Agentur Marketingservice Thomas Mikscha in St. Pölten Kunden aus allen Branchen. Mit 25 Mitarbeiter:innen bietet sie Logos, Webseiten, Folder, Magazine und Werbemittel aus einer Hand. Besonders erfolgreich sind Kundenbindungsprogramme und bedruckte Willkommensgeschenke für Jungfamilien. Die Agentur ist neben Österreich auch in Italien, Deutschland, Tschechien, Slowakei und Ungarn aktiv. Weitere Infosrmationen unter www.moreketing.at

Folgen Sie uns auf