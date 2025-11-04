Vorteilswelt
Festnahme am Bahnhof

Geiselnahme angekündigt: Mann (31) aus Zug geholt!

Tirol
04.11.2025 09:04
Der Verdächtige war von Wien nach Innsbruck unterwegs.
Der Verdächtige war von Wien nach Innsbruck unterwegs.(Bild: Birbaumer Christof)

Große Aufregung am Montagnachmittag in einem Railjet von Wien nach Innsbruck! Ein 31-jähriger Lette, der sich offenbar äußerst aggressiv verhalten hatte, soll mit einer Geiselnahme gedroht haben. Der Verdächtige wurde schließlich von der Polizei am Salzburger Hauptbahnhof aus dem Zug geholt und festgenommen.

0 Kommentare

Der 31-jährige Lette, der sich als Passagier in einem ÖBB-Railjet von Wie nach Innsbruck befunden hatte, habe kurz nach 13 Uhr „mehrere Zugreisende verbal mit Gewalt bedroht“, berichtete die Polizei. Doch damit nicht genug: Der Verdächtige soll auch eine Geiselnahme angekündigt haben – offenbar war diese in Innsbruck geplant.

Festnahme am Salzburger Hauptbahnhof
Doch dorthin kam er gar nicht mehr. Der 31-Jährige wurde von der Polizei – auch Sondereinheiten waren am Einsatz beteiligt – am Salzburger Hauptbahnhof aus dem Zug geholt und festgenommen.

Zitat Icon

Das Motiv ist unbekannt, die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei

Verdächtiger in Polizeianhaltezentrum
„Er wurde daraufhin ins Polizeianhaltezentrum Salzburg eingeliefert“, hieß es vonseiten der Exekutive weiter.

Wen der Verdächtige als Geisel nehmen wollte und warum, ist bis dato unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Folgen Sie uns auf