Geiselnahme angekündigt: Mann (31) aus Zug geholt!

Der 31-jährige Lette, der sich als Passagier in einem ÖBB-Railjet von Wie nach Innsbruck befunden hatte, habe kurz nach 13 Uhr „mehrere Zugreisende verbal mit Gewalt bedroht“, berichtete die Polizei. Doch damit nicht genug: Der Verdächtige soll auch eine Geiselnahme angekündigt haben – offenbar war diese in Innsbruck geplant.