Bei Polizeikontrolle brannte plötzlich Klein-Lkw

Im wahrsten Sinn den richtigen Riecher bewies eine Polizeistreife, die Montagabend am Grazer Flughaben einen Kastenwagen stoppten. Denn schon bei der Annäherung an das Fahrzeug bemerkten die Beamten einen Brand im Motorraum. Der Klein-Lkw wies gleich mehrere technische Mängel auf.
Grund der Anhaltung in Feldkirchen bei Graz auf Höhe des Flughafens Thalerhof war die defekte Beleuchtung am Heck des Fahrzeuges. Doch bereits bei der Annäherung an das angehaltene Fahrzeug bemerkten die Beamten einen penetranten Geruch.
Beim Öffnen der Motorhaube konnte bereits eine starke Rauchentwicklung im Motorraum wahrgenommen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz rückte mit vier Fahrzeugen an und konnte den Brand löschen.
Der 27-jährige Lenker blieb unverletzt. Aufgrund mehrerer technischer Mängel wurden ihm die Kennzeichen abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
