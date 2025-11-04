Bei Polizeikontrolle brannte plötzlich Klein-Lkw

Im wahrsten Sinn den richtigen Riecher bewies eine Polizeistreife, die Montagabend am Grazer Flughaben einen Kastenwagen stoppten. Denn schon bei der Annäherung an das Fahrzeug bemerkten die Beamten einen Brand im Motorraum. Der Klein-Lkw wies gleich mehrere technische Mängel auf.