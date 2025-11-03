Mann bei Bagger-Überschlag aus Kabine geschleudert

Kurz vor 11 Uhr am Montagvormittag kam es in der Nähe von Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz) zu einem schweren Arbeitsunfall: Ein 22-Jähriger führte mit einem Raupenbagger Arbeiten auf einem Erdhügel durch. Dabei geriet das schwere Gerät ins Rutschen und überschlug sich.