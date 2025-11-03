Mann bei Bagger-Überschlag aus Kabine geschleudert

Am Montagvormittag rutschte ein Mann im Bezirk Weiz bei Arbeiten mit einem Bagger von einem Erdhügel ab und überschlug sich. Dabei wurde er aus der Kabine geschleudert und verletzt.
Kurz vor 11 Uhr am Montagvormittag kam es in der Nähe von Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz) zu einem schweren Arbeitsunfall: Ein 22-Jähriger führte mit einem Raupenbagger Arbeiten auf einem Erdhügel durch. Dabei geriet das schwere Gerät ins Rutschen und überschlug sich.
Der Baggerführer wurde aus der Kabine geschleudert und verletzt. Er wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen an beiden Armen ins LKH Weiz eingeliefert. Beim Bagger entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.
