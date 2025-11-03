Wieder mehr Arbeitslose in der Steiermark

Im heurigen Oktober waren in der Steiermark 2822 Personen mehr beim AMS gemeldet, als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Mit 44.576 Personen stieg die Arbeitslosigkeit um 6,8 Prozent. Besonders stark war der Anstieg bei Frauen und Ausländern mit jeweils 11,2 Prozent. Das AMS weist außerdem auf eine wichtige gesetzliche Änderung hin: