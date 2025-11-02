Alkoholisierter Grazer von Straßenbahn erfasst

Ein 52-jähriger Fußgänger ist Samstagnachmittag in Graz von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Ein Test ergab eine Alkoholisierung.
Der alkoholisierte Mann war bei der Münzgrabenkirche ausgestiegen und wollte trotz einer roten Ampel unmittelbar vor der Straßenbahn die Fahrbahn überqueren. Die Straßenbahnfahrerin setzte ihre Fahrt jedoch bei Grünlicht fort und es kam zum Unfall.
Der 52-Jährige stürzte und verletzte sich am Bein. Er wurde ins Spital eingeliefert, ein Alkoholtest ergab 1,42 Promille.
