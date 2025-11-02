Vorteilswelt
Straße wurde gesperrt

Biker berührten sich in Tunnel: Schwerer Sturz

Tirol
02.11.2025 08:00
Zu einem fürchterlichen Unfall kam es am Allerheiligentag kurz nach Mittag im Tunnel Rattenberg. Dort kollidierten zwei befreundete Motorradfahrer, die nebeneinander fuhren. Sie stürzten und verletzten sich dabei.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 12.35 Uhr, als ein 20-jähriger Einheimischer und ein 21-jähriger Italiener gemeinsam und leicht versetzt auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Radfeld unterwegs waren.

Im Tunnel Rattenberg berührten sich die beiden Lenker mit ihren Gefährten schließlich. Dabei kamen beide zu Sturz. Der Einheimische erlitt schwere Armverletzungen, der Italiener wurde erheblich verletzt.

Männer im Spital, Tunnel gesperrt
Beide wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Tunnel war für die Dauer der Unfallnahme gut eine halbe Stunde gesperrt.

Martin Oberbichler
