Demenzkranke Frau in Eibiswald wohl aufgefunden

Koordinierte Suche im Waldgebiet

Aus Gesprächen mit den Angehörigen ergab sich der Hinweis, dass sich die Frau vermutlich auf einer ihrer gewohnten Spazierrunden in den angrenzenden Wäldern befand. Die beiden Drohnen suchten zunächst die umliegenden Freiflächen ab, bevor zwei Suchtrupps in den Wald aufbrachen. Man ging davon aus, dass sich die Frau in der einsetzenden Dunkelheit verirrt hatte, sich jedoch nicht weit abseits eines Weges befinden würde. Zusätzlich wurden an den vier Wegen, die aus dem Wald führen, Trupps der Feuerwehr positioniert.