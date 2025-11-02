Hospizprojekt für Obdachlose: Mehr als ein Raum

Ein Rucksack war bisher alles, mit dem die Mitarbeiter des Projekts „Leo“ der Hospiz Gemeinschaft Tirol ausgestattet waren. Seit drei Jahren begleitet das Team rund um Diplomkrankenpflegerin Elisabeth Draxl schwer kranke und sterbende Menschen, die auf der Straße leben. Benannt ist das Projekt nach dem ersten Menschen, der in seinem Rahmen betreut wurde und verstorben ist.