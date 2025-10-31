Notschlafstelle Innsbruck jetzt ganzjährig offen

Am 1. November sperrt die Notschlafstelle in der Innsbrucker Richard-Berger-Straße 10 wieder auf. Doch anstatt nach fünf bzw. – wie seit zwei Jahren – nach sechs Monaten wieder zu schließen, bleibt sie dieses Mal ganzjährig geöffnet. Obwohl der Betreiber, das Rote Kreuz Innsbruck (RKI) im vergangenen Winter die Schlafplätze von 20 auf 26 erhöht hat, verzeichnete man eine Auslastung von 100 Prozent.