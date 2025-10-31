Süßes oder Saures! Handel frohlockt, Polizei warnt

Wenig Anlass zum Feiern hat heute Abend allerdings die Polizei. Denn die Beamten stehen in der Halloween-Nacht verstärkt im Einsatz, mehr Streifen sind im weiten Land unterwegs. „Sachbeschädigungen und Ruhestörungen sind keine harmlosen Scherze, sondern Ruhestörungen“, wird betont: „Und Straftaten sind auch zu Halloween keine Kavaliersdelikte!“ Das Beschmieren von Häusern oder Autos sowie das Abfeuern von Knallkörpern können ernsthafte Strafen nach sich ziehen. Damit also der Halloween-Spaß nicht getrübt wird, appellieren die Polizisten an Kinder, Jugendliche und deren Eltern: „Lasst Eier, Sprühdosen oder Böller einfach zu Hause!“