Seit Tagen vermisst

Graz: Abgängige Frau tot in Bachbett gefunden

Steiermark
30.10.2025 09:25
Die Frau war zuletzt am LKH Graz in Behandlung, von wo sie vor rund einer Woche verschwand.
Die Frau war zuletzt am LKH Graz in Behandlung, von wo sie vor rund einer Woche verschwand.(Bild: Scherbichler Wulf)

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Eine abgängige 78-jährige Frau, nach der seit Tagen in Graz gesucht worden ist, wurde tot in einem Bachbett aufgefunden. Bei einer ersten Leichenbeschau konnte keine Todesursache festgestellt werden, eine Obduktion wurde angeordnet.

Seit rund einer Woche haben Einsatzorganisationen in Graz nach einer dementen 78-jährigen Frau gesucht, die während einer stationären Behandlung auf der Hautklinik plötzlich verschwunden war – wir haben berichtet. Die Polizei wandte sich auch mit Fotos der Vermissten an die Öffentlichkeit. 

Lebloser Körper in Bachbett
Am Mittwoch wurde die 78-Jährige bei einer neuerlichen Suchaktion tot aufgefunden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bargen den bereits leblosen und nur zum Teil ersichtlichen Körper aus einem Bachbett.

Bei einer ersten kriminalpolizeilichen Leichenbeschau konnten keine Hinweise auf eine Todesursache festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun die Obduktion der Frau an.

