Wenn Halloween-Streiche vor Gericht enden können

„Süßes oder Saures“. Unter diesem Motto ziehen auch in Kärnten immer mehr Kinder und Jugendliche zu Halloween, am 31. Oktober, verkleidet von Haus zu Haus, um Süßigkeiten und mehr zu ergattern. Und falls sie leer ausgehen, nehmen manche das „Saure“, einen bösen Streich, vielleicht zu ernst. Doch das kann auch zu schweren rechtlichen Problemen führen.